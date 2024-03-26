В Днепре в новом сквере уже зацвела форзиция (ФОТО)

Так иногда называют кусты форзиции — кустарников, которые считают одними из первых символов весны. Цветки на растениях имеют ярко желтую окраску, поэтому выделяются среди деревьев, на которых еще не появились листочки.
Форзиции зацвели в новом сквере Александра Гостищева на проспекте Героев, появившемся на карте Днепра в этом месяце, сообщает Dnepr.info.
Что интересно, цветки на кустах появляются раньше листочков.
Они держатся на растениях почти месяц, опадая после появления зелени. Второй раз форзиция цветет осенью.
Обычно кусты высаживают в парках и больших садах. Кустарник растет быстро и не очень требователен к почвам, поэтому популярен среди садоводов, ведь не требует тщательного ухода.
Напомним, недавно популярная зеленая зона у озера на Победе-6 получила название. Сквер назвали в честь правоохранителя из Днепра Александра Гостищева, погибшего в результате ракетного удара по Одессе 15 марта.
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