Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре в новом сквере уже зацвела форзиция (ФОТО)

Сегодня 13:50
просмотров

В новом сквере в Днепре уже распустилось "цветущее золото".

Новости Днепра про В Днепре в новом сквере уже зацвела форзиция (ФОТО)

Так иногда называют кусты форзиции — кустарников, которые считают одними из первых символов весны. Цветки на растениях имеют ярко желтую окраску, поэтому выделяются среди деревьев, на которых еще не появились листочки.

Форзиции зацвели в новом сквере Александра Гостищева на проспекте Героев, появившемся на карте Днепра в этом месяце, сообщает Dnepr.info.

Новости Днепра про В Днепре в новом сквере уже зацвела форзиция (ФОТО)

Что интересно, цветки на кустах появляются раньше листочков.

Они держатся на растениях почти месяц, опадая после появления зелени. Второй раз форзиция цветет осенью.

Обычно кусты высаживают в парках и больших садах. Кустарник растет быстро и не очень требователен к почвам, поэтому популярен среди садоводов, ведь не требует тщательного ухода.

Новости Днепра про В Днепре в новом сквере уже зацвела форзиция (ФОТО)

Напомним, недавно популярная зеленая зона у озера на Победе-6 получила название. Сквер назвали в честь правоохранителя из Днепра Александра Гостищева, погибшего в результате ракетного удара по Одессе 15 марта.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре в новом сквере уже зацвела форзиция (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепре в новом сквере уже зацвела форзиция (ФОТО)Русский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    С халапенью, вишнями и сгущенкой: где в Днепре можно попробовать необычные чебуреки
    Новости Днепра
    Сегодня 15:09
    С халапенью, вишнями и сгущенкой: где в Днепре можно попробовать необычные чебуреки

    Чебуреки – одно из тех блюд, которые прочно ассоциируются с…

    В Днепре вымогатели избивали людей кастетами, чтобы те отдали им мнимые долги
    Новости Днепра
    Сегодня 13:11
    В Днепре вымогатели избивали людей кастетами, чтобы те отдали им мнимые долги

    В Днепре разоблачили группу рэкетиров, которые выбивали из людей долги.

    В Днепре на свободу одновременно выпустят тысячи летучих мышей
    Новости Днепра
    Сегодня 12:24
    В Днепре на свободу одновременно выпустят тысячи летучих мышей

    Тысячи летучих мышей выпустят на свободу.

    В Днепре на этой неделе закончат отопительный сезон: появилась точная дата
    Новости Днепра
    Сегодня 11:46
    В Днепре на этой неделе закончат отопительный сезон: появилась точная дата

    Это произойдет уже очень скоро!

    Последние новости

    С халапенью, вишнями и сгущенкой: где в Днепре можно попробовать необычные чебуреки
    С халапенью, вишнями и сгущенкой: где в Днепре можно попробовать необычные чебуреки

    Чебуреки – одно из тех блюд, которые прочно ассоциируются с летом и морем. Во многих заведениях в Днепре подают чебуреки с различными начинками: от говядины до сыра с зеленью.

    Сегодня 15:09
    3
    просмотров
    В Днепре вымогатели избивали людей кастетами, чтобы те отдали им мнимые долги
    В Днепре вымогатели избивали людей кастетами, чтобы те отдали им мнимые долги

    В Днепре разоблачили группу рэкетиров, которые выбивали из людей долги.

    Сегодня 13:11
    3
    просмотров
    В Днепре и пригороде сегодня отключили воду: где именно и причина
    В Днепре и пригороде сегодня отключили воду: где именно и причина

    Сделайте дома на всякий случай запасы питьевой и технической воды!

    Сегодня 12:27
    6
    просмотров
    В Днепре на свободу одновременно выпустят тысячи летучих мышей
    В Днепре на свободу одновременно выпустят тысячи летучих мышей

    Тысячи летучих мышей выпустят на свободу.

    Сегодня 12:24
    0
    просмотров
    В Днепре на этой неделе закончат отопительный сезон: появилась точная дата
    В Днепре на этой неделе закончат отопительный сезон: появилась точная дата

    Это произойдет уже очень скоро!

    Сегодня 11:46
    6
    просмотров
    Втрое дешевле: в Днепре снова попытаются продать фабрику АВК и оборудование за 1,26 млрд грн
    Втрое дешевле: в Днепре снова попытаются продать фабрику АВК и оборудование за 1,26 млрд грн

    В Днепре снова выставили на торги фабрику АВК.

    Сегодня 11:35
    3
    просмотров
    В ботсаду ДНУ в Днепре расцвели фиолетовые цветы, похожие на птиц (ФОТО)
    В ботсаду ДНУ в Днепре расцвели фиолетовые цветы, похожие на птиц (ФОТО)

    Это - ирис сетчатый.

    Сегодня 10:56
    7
    просмотров
    «Это не шашлыки на даче жарить»: в Днепре спасают танкиста, который горел в горящей бронетехнике
    «Это не шашлыки на даче жарить»: в Днепре спасают танкиста, который горел в горящей бронетехнике

    В Днепре спасали танкиста, получившего тяжелые ожоги.

    Сегодня 10:41
    3
    просмотров
    Зарядите гаджеты: где сегодня в Днепре прекратят подачу электроэнергии (АДРЕСА)
    Зарядите гаджеты: где сегодня в Днепре прекратят подачу электроэнергии (АДРЕСА)

    Подготовьтесь!

    Сегодня 07:00
    5
    просмотров
    Погода на 26 марта: в Днепре возможен небольшой дождь
    Погода на 26 марта: в Днепре возможен небольшой дождь

    Захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    4
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх