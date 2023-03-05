В Днепре в лесопосадке подросток нашел человеческий череп

Так, во время прогулки 14-летний мальчик нашел кепку. Когда он поднял головной убор, под ним увидел часть человеческого черепа.
Об этом сообщает «Информатор».
На место оперативно вызвали правоохранителей.
Отмечается, что рядом с кепкой и черепом нашли сапоги и челюсть.
Все обстоятельства произошедшего будут выяснять правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине нашли древнее кладбище, которое «пряталось» под землей (ФОТО).
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