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В Днепре в лесопосадке подросток нашел человеческий череп

Сегодня 17:37
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Произошло это на проспекте Труда в лесопосадке у дома №10 сегодня, 5 марта.
Новости Днепра про В Днепре в лесопосадке подросток нашел человеческий череп

Фото иллюстративное.

Так, во время прогулки 14-летний мальчик нашел кепку. Когда он поднял головной убор, под ним увидел часть человеческого черепа.

Об этом сообщает «Информатор».

На место оперативно вызвали правоохранителей.

Отмечается, что рядом с кепкой и черепом нашли сапоги и челюсть.

Все обстоятельства произошедшего будут выяснять правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине нашли древнее кладбище, которое «пряталось» под землей (ФОТО). 

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