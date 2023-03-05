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У Дніпрі в лісопосадці підліток знайшов людський череп

Сьогодні 17:37
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Сталося це на проспекті Праці в лісопосадці біля дому №10 сьогодні, 5 березня.
Новости Днепра про У Дніпрі в лісопосадці підліток знайшов людський череп

Фото ілюстративне.

Так, під час прогулянки 14-річний хлопчик знайшов кепку. Коли він підняв головний убір, то під нею побачив частину людського черепа.

Про це повідомляє “Інформатор”.

На місце оперативно викликали правоохоронців.

Зазначається, що поруч із кепкою та черепом знайшли також чоботи та щелепу.

Усі обставини події будуть з’ясовувати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині знайшли стародавній цвинтар, який “ховався” під землею (ФОТО).

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Новости Днепра про У Дніпрі в лісопосадці підліток знайшов людський черепУкраїнська

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