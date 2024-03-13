В Днепре в квартире, где из-за отравления угарным газом погиб мужчина, нашли кучу технических нарушений

Газовики предполагают, что из-за халатности владельцев квартиры произошла трагедия.

11 марта в Индустриальном районе Днепра целая семья отравилась угарным газом. Отец умер, а мать и двое детей в больнице. Представители Днепровского филиала «Газсети» обследовали квартиру, где жила семья и обнаружили ряд нарушений, которые могли привести к трагедии.

Прибывшая по вызову бригада АДС оперативно осуществила отключение потребителей от системы газоснабжения с целью локализации аварийной ситуации. В ходе обследования отключенной квартиры аварийщики обнаружили целый ряд технических нарушений, которые противоречат Правилам безопасности систем газоснабжения и утвержденным строительным нормам, — говорится в сообщении компании.

Среди выявленных нарушений:

установку электровытяжки в помещении, где работает газовая колонка;

скрытая прокладка газопроводов под гипсокартоном;

самопроизвольная замена газовых приборов;

перепланировка квартиры путем объединения кухни с жилой комнатой;

Газовики предполагают, что из-за халатности владельцев квартиры, и произошла трагедия.

На данный момент работники Днепровского филиала «Газсети» проводят служебное расследование для выяснения всех фактов трагедии.

Отравление угарным газом – что нужно знать?

Отравление угарным газом является одним из критических состояний человека. Угарный газ не имеет запаха, поэтому отравление им может произойти незаметно, а образуется он повсюду, где есть процесс горения, даже в духовке. При содержании 0,08% СО во вдыхаемом воздухе человек ощущает головную боль и удушье. При повышении концентрации CO до 0,32% возникает паралич и потеря сознания (смерть наступает через 30 минут). При концентрации выше 1,2% сознание теряется после 2-3 вдохов, человек умирает менее чем через 3 минуты.

Как обезопасить себя от отравления угарным газом?

Соблюдайте следующие правила: не производите какие-либо манипуляции с газовым оборудованием (будь то его ремонт, установка нового прибора или банальное изменение местоположения в кухне) и привлекайте к выполнению подобных работ только газовиков;

не пользуйтесь электровытяжкой (и вообще ее не устанавливайте!) в помещениях, где работает газовый прибор с отводом продуктов сгорания в дымоход. Если эти два прибора работают одновременно, то они не извлекают угарный газ, а наоборот оставляют его в комнате;

соблюдайте правильную последовательность действий при включении газовых приборов: сначала необходимо зажечь спичку, а уже потом открывать подачу газа;

при работе газовых приборов должен быть постоянный приток свежего воздуха, что обеспечит полное сгорание газа (откройте окно или форточку);

не изменяйте конструкцию дымовых и вентиляционных каналов, Если вы почувствовали запах газа в помещении, где установлено газовое оборудование: — немедленно перекройте вентили на газовых принадлежностях и краны подачи газа перед ними;

— выведите людей из загазованных и соседних помещений;

— организуйте проветривание помещений, откройте окна и двери;

— вызовите аварийную службу газа по телефону «104»;

— с прибытием бригады аварийной газовой службы действуйте по их указаниям.

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