В Днепре в квартире, где из-за отравления угарным газом погиб мужчина, нашли кучу технических нарушений

11 марта в Индустриальном районе Днепра целая семья отравилась угарным газом. Отец умер, а мать и двое детей в больнице. Представители Днепровского филиала «Газсети» обследовали квартиру, где жила семья и обнаружили ряд нарушений, которые могли привести к трагедии.
Прибывшая по вызову бригада АДС оперативно осуществила отключение потребителей от системы газоснабжения с целью локализации аварийной ситуации. В ходе обследования отключенной квартиры аварийщики обнаружили целый ряд технических нарушений, которые противоречат Правилам безопасности систем газоснабжения и утвержденным строительным нормам, — говорится в сообщении компании.
Среди выявленных нарушений:
Газовики предполагают, что из-за халатности владельцев квартиры, и произошла трагедия.
На данный момент работники Днепровского филиала «Газсети» проводят служебное расследование для выяснения всех фактов трагедии.
Отравление угарным газом является одним из критических состояний человека. Угарный газ не имеет запаха, поэтому отравление им может произойти незаметно, а образуется он повсюду, где есть процесс горения, даже в духовке.
При содержании 0,08% СО во вдыхаемом воздухе человек ощущает головную боль и удушье. При повышении концентрации CO до 0,32% возникает паралич и потеря сознания (смерть наступает через 30 минут). При концентрации выше 1,2% сознание теряется после 2-3 вдохов, человек умирает менее чем через 3 минуты.
Соблюдайте следующие правила:
Если вы почувствовали запах газа в помещении, где установлено газовое оборудование:
— немедленно перекройте вентили на газовых принадлежностях и краны подачи газа перед ними;
— выведите людей из загазованных и соседних помещений;
— организуйте проветривание помещений, откройте окна и двери;
— вызовите аварийную службу газа по телефону «104»;
— с прибытием бригады аварийной газовой службы действуйте по их указаниям.
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