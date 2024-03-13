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  • В Днепре в квартире, где из-за отравления угарным газом погиб мужчина, нашли кучу технических нарушений

В Днепре в квартире, где из-за отравления угарным газом погиб мужчина, нашли кучу технических нарушений

Сегодня 15:48
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Газовики предполагают, что из-за халатности владельцев квартиры произошла трагедия.

Новости Днепра про В Днепре в квартире, где из-за отравления угарным газом погиб мужчина, нашли кучу технических нарушений

11 марта в Индустриальном районе Днепра целая семья отравилась угарным газом. Отец умер, а мать и двое детей в больнице. Представители Днепровского филиала «Газсети» обследовали квартиру, где жила семья и обнаружили ряд нарушений, которые могли привести к трагедии.

Прибывшая по вызову бригада АДС оперативно осуществила отключение потребителей от системы газоснабжения с целью локализации аварийной ситуации. В ходе обследования отключенной квартиры аварийщики обнаружили целый ряд технических нарушений, которые противоречат Правилам безопасности систем газоснабжения и утвержденным строительным нормам, — говорится в сообщении компании.

Среди выявленных нарушений:

  • установку электровытяжки в помещении, где работает газовая колонка;
  • скрытая прокладка газопроводов под гипсокартоном;
  • самопроизвольная замена газовых приборов;
  • перепланировка квартиры путем объединения кухни с жилой комнатой;

Газовики предполагают, что из-за халатности владельцев квартиры, и произошла трагедия.

На данный момент работники Днепровского филиала «Газсети» проводят служебное расследование для выяснения всех фактов трагедии.

Отравление угарным газом – что нужно знать?

Отравление угарным газом является одним из критических состояний человека. Угарный газ не имеет запаха, поэтому отравление им может произойти незаметно, а образуется он повсюду, где есть процесс горения, даже в духовке.

При содержании 0,08% СО во вдыхаемом воздухе человек ощущает головную боль и удушье. При повышении концентрации CO до 0,32% возникает паралич и потеря сознания (смерть наступает через 30 минут). При концентрации выше 1,2% сознание теряется после 2-3 вдохов, человек умирает менее чем через 3 минуты.

Как обезопасить себя от отравления угарным газом?

Соблюдайте следующие правила:

  • не производите какие-либо манипуляции с газовым оборудованием (будь то его ремонт, установка нового прибора или банальное изменение местоположения в кухне) и привлекайте к выполнению подобных работ только газовиков;
  • не пользуйтесь электровытяжкой (и вообще ее не устанавливайте!) в помещениях, где работает газовый прибор с отводом продуктов сгорания в дымоход. Если эти два прибора работают одновременно, то они не извлекают угарный газ, а наоборот оставляют его в комнате;
  • соблюдайте правильную последовательность действий при включении газовых приборов: сначала необходимо зажечь спичку, а уже потом открывать подачу газа;
  • при работе газовых приборов должен быть постоянный приток свежего воздуха, что обеспечит полное сгорание газа (откройте окно или форточку);
  • не изменяйте конструкцию дымовых и вентиляционных каналов,

Если вы почувствовали запах газа в помещении, где установлено газовое оборудование:

— немедленно перекройте вентили на газовых принадлежностях и краны подачи газа перед ними;
— выведите людей из загазованных и соседних помещений;
— организуйте проветривание помещений, откройте окна и двери;
— вызовите аварийную службу газа по телефону «104»;
— с прибытием бригады аварийной газовой службы действуйте по их указаниям.

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Новости Днепра про В Днепре в квартире, где из-за отравления угарным газом погиб мужчина, нашли кучу технических нарушенийУкраїнська Новости Днепра про В Днепре в квартире, где из-за отравления угарным газом погиб мужчина, нашли кучу технических нарушенийРусский

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