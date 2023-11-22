В Днепре устанавливают личность насильника, напавшего в подъезде на 36-летнюю женщину

Вечером 21 ноября, на Майнуловском проспекте, неизвестный напал на 36-летнюю женщину. Днепрянка возвращалась домой, когда вместе с ней в подъезд зашел незнакомец. Мужчина, пригрозив ножом, заставил горожанку подняться выше по лестнице, где пытался ее изнасиловать. Когда это сделать как он задумал не удалось, тогда нападавший принудил пострадавшую к оральному сексу.
После чего украл сумку с паспортом, деньгами — около 400 грн, банковской картой и телефоном, и скрылся. На место преступления оперативно прибыли медики и полиция.
Редакции Dnepr.info в полиции подтвердили факт преступления. В настоящее время правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Устанавливают личность злоумышленника.
Напомним, ранее мы сообщали, что в суд направили дело жителя Днепра, насиловавшего собственную малолетнюю дочь.
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