В Днепре устанавливают личность насильника, напавшего в подъезде на 36-летнюю женщину

В Днепре неизвестный напал на 36-летнюю женщину и изнасиловал ее в подъезде многоэтажки.

Вечером 21 ноября, на Майнуловском проспекте, неизвестный напал на 36-летнюю женщину. Днепрянка возвращалась домой, когда вместе с ней в подъезд зашел незнакомец. Мужчина, пригрозив ножом, заставил горожанку подняться выше по лестнице, где пытался ее изнасиловать. Когда это сделать как он задумал не удалось, тогда нападавший принудил пострадавшую к оральному сексу.

После чего украл сумку с паспортом, деньгами — около 400 грн, банковской картой и телефоном, и скрылся. На место преступления оперативно прибыли медики и полиция.

Редакции Dnepr.info в полиции подтвердили факт преступления. В настоящее время правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Устанавливают личность злоумышленника.

Напомним, ранее мы сообщали, что в суд направили дело жителя Днепра, насиловавшего собственную малолетнюю дочь.

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