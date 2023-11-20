Жителя Дніпра судитимуть за зґвалтування доньки: деталі гучної справи

Жителя Дніпра судитимуть за зґвалтування доньки.

Одну із справ про зґвалтування неповнолітньої скерували до суду. Про це повідомляє обласна прокуратура Дніпропетровщини.

Мова йде про жителя Дніпра, якого підозрюють у зґвалтуванні власної доньки. Як розповіли слідчі, про злочин правоохоронці дізналися від потерпілої, яка розповіла свою історію представникам районного центру соціально-психологічної реабілітації.

Чоловік почав ґвалтувати дівчинку, коли їй виповнилося 8 років. Сексуальне насильство над неповнолітньою продовжувалися упродовж кількох років. Батько розбещував свою доньку, коли залишався з нею наодинці.

Дівчинка змогла розповісти про це тільки нещодавно. За результатами слідчих заходів і допиту дитини інформація підтвердилася.

Батька-ґвалтівника відразу затримали правоохоронці. Наразі він під вартою без права внесення застави. Чоловіка підозрюють у вчиненні дій сексуального характеру без добровільної згоди потерпілої особи (зґвалтування), вчинені щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди. За це йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Кривому Розі викрили маму, яка намагалася продати свою півторарічну доньку збоченцю із Новосибірська. Жінка листувалася з потенційним покупцем через месенджери та надсилала відео, де ґвалтувала маленьку дівчинку.

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