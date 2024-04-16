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В Днепре ураган снова повредил один из самых больших флагов Украины

Сегодня 13:57
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Флаг повредило во время урагана, который вчера бушевал в Днепре.

Новости Днепра про В Днепре ураган снова повредил один из самых больших флагов Украины

В Днепре коммунальщики заменили один из самых больших флагов Украины

Речь идет о флаге, который развевается на флагштоке возле исторического музея им. Яворницкого. Вчера в результате непогоды флаг был поврежден.

Высота флагштока – 72 метра. Размер флага – 12 на 18 метров. Само полотно флага сделано из парашютной ткани, которая достаточно плотна и обычно выдерживает нагрузку от сильного ветра.

Коммунальщики рано утром сняли старый флаг и вместо этого разместили новый. Снятое знамя отвезли на одно из коммунальных предприятий, где впоследствии их заберут волонтеры и сошьют из них меньшие флаги на фронт.

Новости Днепра про В Днепре ураган снова повредил один из самых больших флагов Украины

Заметим, в декабре 2023 года его уже меняли. Тогда огромный флаг тоже разорвало ветром — его порвало почти пополам. Напомним, ранее мы писали, что в Днепре метеорологи снова предупредили об опасных метеоявлениях.

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Новости Днепра про В Днепре ураган снова повредил один из самых больших флагов УкраиныУкраїнська Новости Днепра про В Днепре ураган снова повредил один из самых больших флагов УкраиныРусский

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