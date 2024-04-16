В Днепре ураган снова повредил один из самых больших флагов Украины

В Днепре коммунальщики заменили один из самых больших флагов Украины
Речь идет о флаге, который развевается на флагштоке возле исторического музея им. Яворницкого. Вчера в результате непогоды флаг был поврежден.
Высота флагштока – 72 метра. Размер флага – 12 на 18 метров. Само полотно флага сделано из парашютной ткани, которая достаточно плотна и обычно выдерживает нагрузку от сильного ветра.
Коммунальщики рано утром сняли старый флаг и вместо этого разместили новый. Снятое знамя отвезли на одно из коммунальных предприятий, где впоследствии их заберут волонтеры и сошьют из них меньшие флаги на фронт.
Заметим, в декабре 2023 года его уже меняли. Тогда огромный флаг тоже разорвало ветром — его порвало почти пополам. Напомним, ранее мы писали, что в Днепре метеорологи снова предупредили об опасных метеоявлениях.
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