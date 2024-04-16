У Дніпрі знову буревій пошкодив один із найбільших прапорів України

Прапор пошкодило під час буревію, який вчора вирував у Дніпрі.

У Дніпрі комунальники замінили один з найбільших прапорів України

Йдеться про стяг, який майорить на флагштоку біля історичного музею ім. Яворницького. Вчора внаслідок негоди прапор було пошкоджено.

Висота флагштоку — 72 метри. Розмір прапора — 12 на 18 метрів. Саме полотно прапору зроблено з парашутної тканини, яка досить цупка і зазвичай витримує навантаження від сильного вітру.

Комунальники рано вранці зняли старий прапор та натомість розмістили новий. Знятий прапор відвезли на одне з комунальних підприємств, де згодом їх заберуть волонтери та пошиють з них менші прапори на фронт.

Зауважимо, у грудні 2023 прапор вже міняли. Тоді величезний стяг теж пошматувало вітром – його розірвало майже навпіл. Нагадаємо, раніше мми писали, що у Дніпрі метеорологи знову попередили про небезпечні метеоявища.

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