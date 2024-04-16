Дубль два: у Дніпрі метеорологи попередили про небезпечні метеоявища

У Дніпрі очікується сильний вітер.

Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології попередив про посилення вітру на території Дніпра та області.

17 квітня на території Дніпропетровської області вдень очікується посилення південного вітру 15-20 м/с. Рівень небезпечності І – жовтий.

Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці установи.

Крім цього, 16-18 квітня на території Дніпропетровської області очікується збереження надзвичайної (V класу) пожежної небезпеки.

Прогнозується:

16 квітня: По області: мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, місцями гроза, вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі +9-14, вдень +23-28.

По місту Дніпро: мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, гроза, вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі +11-13, вдень 25+-27.

17 квітня: мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі +9-14, вдень +21-26.

18 квітня: мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі +9-14, вдень +20-25.

Нагадаємо, вчора сильний вітер “зім’яв” рекламний банер в одному із районів Дніпра.

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