Дубль два: у Дніпрі метеорологи попередили про небезпечні метеоявища

Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології попередив про посилення вітру на території Дніпра та області.
17 квітня на території Дніпропетровської області вдень очікується посилення південного вітру 15-20 м/с. Рівень небезпечності І – жовтий.
Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці установи.
Крім цього, 16-18 квітня на території Дніпропетровської області очікується збереження надзвичайної (V класу) пожежної небезпеки.
Прогнозується:
16 квітня: По області: мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, місцями гроза, вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі +9-14, вдень +23-28.
По місту Дніпро: мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, гроза, вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі +11-13, вдень 25+-27.
17 квітня: мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі +9-14, вдень +21-26.
18 квітня: мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі +9-14, вдень +20-25.
Нагадаємо, вчора сильний вітер “зім’яв” рекламний банер в одному із районів Дніпра.
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