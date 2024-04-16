Дубль два: в Днепре метеорологи предупредили об опасных метеоявлениях

Днепропетровский региональный центр гидрометеорологии предупредил об усилении ветра на территории Днепра и области.
17 апреля на территории Днепропетровской области днем ожидается усиление южного ветра 15-20 м/с. Уровень опасности I – желтый.
Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице учреждения.
Кроме того, 16-18 апреля на территории Днепропетровской области ожидается сохранение чрезвычайной (V класса) пожарной опасности.
Прогнозируется:
16 апреля: По области: переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, местами гроза, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +9-14, днем +23-28.
По городу Днепр: переменная облачность. Ночью небольшой кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +11-13, днем 25+-27.
17 апреля: переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +9-14, днем +21-26.
18 апреля: переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +9-14, днем +20-25.
Напомним, вчера сильный ветер «смял» рекламный баннер в одном из районов Днепра.
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