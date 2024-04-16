Дубль два: в Днепре метеорологи предупредили об опасных метеоявлениях

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице учреждения.

Ветер повалил деревья на вагоны, из-за чего почти два часа…

Как выглядит один из последних домов в районе бывших Городских Дач Екатеринослава: нет половины крыши и стены (ФОТО) Район Городских Дач в Екатеринославе возник предположительно в середине 1830-х годов. На то время границами города считалась нынешняя улица Святослава Хороброго, Гоголя, Моссаковского, а все что за ними было загородной территорией. Первые загородные дачи появились в Екатеринославе на современной улице… 3 просмотров