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Дубль два: в Днепре метеорологи предупредили об опасных метеоявлениях

Сегодня 13:21
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В Днепре ожидается сильный ветер.

Новости Днепра про Дубль два: в Днепре метеорологи предупредили об опасных метеоявлениях

Днепропетровский региональный центр гидрометеорологии предупредил об усилении ветра на территории Днепра и области.

17 апреля на территории Днепропетровской области днем ожидается усиление южного ветра 15-20 м/с. Уровень опасности I – желтый.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице учреждения.

Кроме того, 16-18 апреля на территории Днепропетровской области ожидается сохранение чрезвычайной (V класса) пожарной опасности.

Прогнозируется:

16 апреля: По области: переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, местами гроза, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +9-14, днем +23-28.

По городу Днепр: переменная облачность. Ночью небольшой кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +11-13, днем 25+-27.

17 апреля: переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +9-14, днем +21-26.

18 апреля: переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +9-14, днем +20-25.

Напомним, вчера сильный ветер «смял» рекламный баннер в одном из районов Днепра.

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