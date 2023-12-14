Штормовий вітер пошматував найбільший прапор у Дніпрі

Прапор майже розірвало навпіл.

У четвер, 13 грудня, у Дніпрі вирувала негода. На дорогах була ожеледиця, через що сталося чимало аварій, які буквально паралізували основні мости у місті. Як виявилося, погана погода наробила лиха не тільки на автошляхах.

Як повідомили в департаменті благоустрою та інфраструктури, сильний вітер та крижаний дощ пошкодили найбільший прапор у Дніпрі. Поривчастий вітрюган розірвав стяг майже навпіл.

Пошкодження виявили під час щоденного огляду, а ось замінити прапор зможуть тільки зранку 15 грудня, якщо погода дозволить це зробити.

Дехто вважає, що розірваний стяг це погана прикмета, але ми закликаємо не вірити у забобони та сподіватися на краще. А прапор скоро замінять на новий.

Нагадаємо, 72-метровий флагшток розташований на проспекті Дмитра Яворницького, а саме навпроти історичного музею. Стяг добре видно з різних районів міста.

Найбільший тоді стяг в України відкрили на 27-річницю Незалежності України. Тоді до Дніпра завітав президент Володимир Зеленський. Розмір прапора 12 на 18 метрів, а вага – 23 кілограми.

Через вагу та розміри стяг замінюють не часто, зазвичай коли він пошкоджується, ось як цього разу.

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