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  • В Днепре улицу Гладкова могут переименовать в честь известного футболиста: какого именно

В Днепре улицу Гладкова могут переименовать в честь известного футболиста: какого именно

Сегодня 11:22
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В Днепре предлагают переименовать улицу Гладкову.

Новости Днепра про В Днепре улицу Гладкова могут переименовать в честь известного футболиста: какого именно

В Днепре продолжают дерусифицировать и десоветизировать топонимы. Спортивный журналист Дмитрий Москаленко сообщил, что футбольные фанаты предлагают переименовать улицу Гладкова на 12 квартале в честь известного футболиста «Днепра» и тренера Романа Шнейдермана.

Итак, друзья, сегодня исторический день для футбольного сообщества Днепра. Сразу шесть мощных организаций города инициировали представление о переименовании улицы Гладкова (район 12 квартала) в честь легендарного днепровского футболиста, тренера, арбитра и футбольного деятеля Романа Григорьевича Шнейдермана! – пишет журналист.

Он отметил, что ряд футбольных организаций Днепра направили свои представления в профильный комитет, чтобы в горсовете рассмотрели их предложение.

Среди них:
– Общественная организация «Ассоциация ветеранов футбольного клуба «Днепр»
— Общественная организация Спортивный клуб «Динамо-С» (клуб базируется непосредственно на улице Гладкова,9)
— Днепропетровское высшее училище физической культуры
– Общественная организация «Детская Академия футбола «Днепр»
– Общественный союз «Ассоциация футбола Днепропетровской области»
— Общественный союз «Детско-юношеская футбольная лига Днепропетровской области»

Как отмечают инициаторы переименования, подпадающая под деколонизацию улица Гладкова расположена непосредственно возле стадиона «Днепропресс» (сейчас там базируется Детская Академия футбола «Днепр») и админздания ДВУФК, где много лет и работал Роман Григорьевич Шнейдерман – сначала, как тренер команды «Пресс», а затем как наставник в днепропетровском спортинтернате (сейчас ГВУФК).

Потому было бы вполне логично, если бы она носила имя днепровского футболиста.

Кто такой Роман Шнейдерман?

Роман Шнейдерман – днепровский футболист, игравший в ФК «Днепр» с 1965 — 1977 год. Был капитаном команды. Победитель чемпионата СССР в первой лиге (1971), обладатель Кубка газеты Советский спорт (1977).

После окончания футбольной карьеры был тренером «Днепра», а затем учил молодых спортсменов. В частности, его воспитанник — Руслан Ротань, стал одной из звезд украинского футбола и сейчас возглавляет национальную сборную.

С 1995 и по 2010 – председатель Федерации футбола города Днепропетровска. Умер в 2010 году.

Новости Днепра про В Днепре улицу Гладкова могут переименовать в честь известного футболиста: какого именно

Кто такой Гладков?

Александр Гладков, в честь которого названа улица на 12 квартале, это русский революционер, возглавлявший Севастопольское восстание на корабле «Очаков» в 1906 году.

Напомним, ранее в Днепре предлагалось переименовать проспект Гагарина и улицу Титова.

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