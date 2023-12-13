В Днепре угрожали взорвать все школы и колледжи: что известно

Во вторник, 12 декабря, в call-центр СБУ поступило сообщение о минировании всех школ и колледжей в Днепре.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Правоохранители проверили 204 объекта и прилегающие к ним территории. К счастью, они не обнаружили взрывных или опасных устройств. Информация о минировании не подтвердилась.
Важно: если вы заметили подозрительные предметы, не трогайте их, а сразу звоните на линию “101” или “102”!
Напомним, ранее мы писали: Масштабная кибератака на «Киевстар»: какую версию рассматривает Служба безопасности Украины.
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