У Дніпрі погрожували підірвати усі школи та коледжі: що відомо

Правоохоронці перевірили 204 об'єкти.

У вівторок, 12 грудня, в call-центр СБУ надійшло повідомлення про замінування усіх шкіл та коледжів у Дніпрі.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Правоохоронці перевірили 204 об’єкти та прилеглі до них території. На щастя, вони не виявили вибухових чи небезпечних пристроїв. Інформація про замінування не підтвердилася.

Важливо: якщо ви помітили підозрілі предмети, не чіпайте їх, а відразу телефонуйте на лінію “101” чи “102”!

Нагадаємо, раніше ми писали: Масштабна кібератака на “Київстар”: яку версію розглядає Служба безпеки України.

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