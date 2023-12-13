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  • Масштабная кибератака на «Киевстар»: какую версию рассматривает Служба безопасности Украины

Масштабная кибератака на «Киевстар»: какую версию рассматривает Служба безопасности Украины

Сегодня 08:57
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Во вторник, 12 декабря, "Киевстар" стал мишенью мощной хакерской атаки, которая стала причиной технического сбоя, в результате которого временно недоступны услуги связи и доступа в интернет.

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Как сообщили в компании, персональные данные абонентов не скомпрометированы. Специалисты работают над устранением последствий кибератаки для скорейшего восстановления связи и предоставления сервисов.

В Службе безопасности Украины сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное производство по восьми статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, это:

  • ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей);
  • ст. 361-1 (создание с целью противоправного использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт);
  • ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ст. 111 (государственная измена);
  • ст. 113 (диверсия);
  • ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);
  • ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны);
  • ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней).

Отмечается, что одна из версий, которую сейчас рассматривают следователи СБУ, – за этой хакерской атакой могут стоять спецслужбы рф.

В офисы компании выехала оперативно-следственная группа СБУ, которая документирует все обстоятельства атаки. Кроме того, на месте происшествия работают киберспециалисты СБУ, которые помогают сотрудникам «Киевстар» и координируют усилия всех государственных учреждений для скорейшего восстановления сети, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее мы писали, что «Киевстар» частично заработал: когда связь могут вернуть полноценно.

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