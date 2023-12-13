Масштабная кибератака на «Киевстар»: какую версию рассматривает Служба безопасности Украины

Как сообщили в компании, персональные данные абонентов не скомпрометированы. Специалисты работают над устранением последствий кибератаки для скорейшего восстановления связи и предоставления сервисов.
В Службе безопасности Украины сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное производство по восьми статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, это:
Отмечается, что одна из версий, которую сейчас рассматривают следователи СБУ, – за этой хакерской атакой могут стоять спецслужбы рф.
В офисы компании выехала оперативно-следственная группа СБУ, которая документирует все обстоятельства атаки. Кроме того, на месте происшествия работают киберспециалисты СБУ, которые помогают сотрудникам «Киевстар» и координируют усилия всех государственных учреждений для скорейшего восстановления сети, – сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее мы писали, что «Киевстар» частично заработал: когда связь могут вернуть полноценно.
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