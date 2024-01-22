В Днепре «ЦЭК» обнародовала список адресов, где планируют отключить свет за долги

Центральная энергетическая компания (ЦЭК) планирует отключить свет за долги более тысяче потребителей.

Об этом сообщили на сайте «ЦЭК».

Представители ЦЭКа обнародовали список адресов, где могут отключить свет за долги. Это касается абонентов в Днепре, а также Павлограде, Желтых Водах, Вольногорске, пгт Черкасское, Гвардейское, Днепровское и нескольких поселков Криворожского района.

Только в Днепре более тысячи квартир имеют задолженность за электроснабжение. Потребители отдельно получат предупреждение о прекращении услуг, но компания-поставщик выложила список должников заранее. У абонентов еще есть возможность оплатить долги или сверить счетчики (если была ошибка при начислении и задолженности на самом деле нет), чтобы избежать отключения.

Уважаемые потребители, своевременно оплачивая потребленную электроэнергию, вы не только поддержите Объединенную энергетическую систему Украины и ее рабочих, которые также должны кормить семьи и оплачивать коммунальные услуги, но и избежать необходимости оплачивать повторное подключение к электросетям, — говорится в сообщении.

Мы публиковать список адресов не будем, ведь там указаны квартиры должников. Найти полный список можно на САЙТЕ компании. Обратите внимание! Ссылка ведет на файл Microsoft Excel, увидеть его можно если на вашем гаджете установлено это приложение.

Напомним, ранее Кабмин отменил запрет отключения света/воды за долги во время военного положения.

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