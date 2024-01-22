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  • У Дніпрі “ЦЕК” оприлюднила список адрес, де планують відключити світло за борги

У Дніпрі “ЦЕК” оприлюднила список адрес, де планують відключити світло за борги

Сьогодні 17:18
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Центральна енергетична компанія (ЦЕК) планує відключили світло за борги понад тисячі споживачів.

Новости Днепра про У Дніпрі

Про це повідомили на сайті “ЦЕК”.

Представники ЦЕКу оприлюднили список адрес, де можуть відключити світло за борги. Це стосується абонентів у Дніпрі, а також Павлограді, Жовтих Водах, Вільногірську, смт Черкаське, Гвардійське, Дніпровське і декількох селищ Криворізького району. 

Тільки у Дніпрі понад тисячу квартир мають заборгованість за електропостачання. Споживачі окремо отримають попередження про припинення послуг, але компанія-постачальник виклала список боржників заздалегідь. У абонентів ще є можливість сплатити борги або звірити лічильники (якщо була помилка при нарахуванні й заборгованості насправді немає), аби уникнути відключення. 

Шановні споживачі, своєчасно сплачуючи за спожиту електроенергію, ви не тільки підтримаєте Об’єднану енергетичну систему України та її робітників, які також мають годувати сім’ї та сплачувати комунальні послуги, але й уникнете необхідності оплачувати повторне підключення до електромереж, – йдеться у повідомленні. 

Ми публікувати перелік адрес не будемо, адже там вказані квартири боржників. Знайти повний список можна на САЙТІ компанії. Зверніть увагу! Посилання веде на файл Microsoft Excel, тож аби побачити його – треба, щоб на вашому гаджеті був встановлений цей додаток. 

Нагадаємо, раніше Кабмін скасував заборону відключення світла/води за борги під час воєнного стану. 

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