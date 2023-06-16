В Днепре трое мужчин напали на водителя и угнали его авто

В Днепре у водителя угнали авто.

Об этом сообщили в областной полиции.

Все произошло днем 15 июня. В полицию позвонил мужчина, который рассказал, что на него напали. По словам горожанина, трое мужчин подошли к нему, начали угрожать расправой, а затем отобрали автомобиль.

Полицейские выяснили маршрут автоугонщиков и задержали злоумышленников. Ими оказались трое днепрян 28, 38 и 39 лет.

16 июня следователи сообщили им о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины – незаконное завладение транспортными средствами. Следствие продолжается. Если вину похитителей докажут, то они могут провести за решеткой до 8 лет.

Напомним, ранее мы рассказывали о парне, угнавшем авто, потому что захотел прокатиться со своими подругами.

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