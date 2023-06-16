В Марганце, который остался без воды, в парке появились деревянные уличные туалеты

Три туалета разместили в местном парке. Об этом сообщают в сообществе на Facebook Типичный Марганец. Местные отмечают, что установил туалеты местный ГОК.
Всего планируется разместить 15 туалетов в ключевых точках города, за которые отвечает комбинат.
Напомним, из-за подрыва Каховской ГЭС Марганец остался без централизованного водоснабжения. Поэтому горожане вынуждены возвращаться в средневековье, набирая дождевую воду и приспосабливаясь к новым условиям жизни, когда нет доступа к благам цивилизации.
Раньше мы писали о жителях Марганца, набирающих техническую воду, которая лилась из крыши и балконов многоэтажек.
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