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У Дніпрі троє чоловіків напали на водія та викрали його авто

Сьогодні 16:48
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У Дніпрі у водія викрали авто.

Новости Днепра про У Дніпрі троє чоловіків напали на водія та викрали його авто

Про це повідомили в обласній поліції. 

Усе сталося вдень 15 червня. До поліції зателефонував чоловік, який розповів, що на нього напали. За словами містянина, троє чоловіків підійшли до нього, почали погрожувати розправою, а потім відібрали автомобіль. 

Поліціянти з’ясували маршрут автовикрадачів та затримали зловмисників. Ними виявилися троє дніпрян 28, 38 та 39 років. 

16 червня слідчі повідомили їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортними засобами. Слідство триває. Якщо вину викрадачів доведуть, то вони можуть провести за ґратами до 8 років.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про хлопця, який викрав авто, бо захотів покататися зі своїми товаришками. 

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Новости Днепра про У Дніпрі троє чоловіків напали на водія та викрали його автоУкраїнська

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