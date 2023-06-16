У Дніпрі троє чоловіків напали на водія та викрали його авто

Про це повідомили в обласній поліції.
Усе сталося вдень 15 червня. До поліції зателефонував чоловік, який розповів, що на нього напали. За словами містянина, троє чоловіків підійшли до нього, почали погрожувати розправою, а потім відібрали автомобіль.
Поліціянти з’ясували маршрут автовикрадачів та затримали зловмисників. Ними виявилися троє дніпрян 28, 38 та 39 років.
16 червня слідчі повідомили їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортними засобами. Слідство триває. Якщо вину викрадачів доведуть, то вони можуть провести за ґратами до 8 років.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про хлопця, який викрав авто, бо захотів покататися зі своїми товаришками.
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