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Десятки домов: кому сегодня в Днепре отключили воду

Сегодня 14:30
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Сделайте на всякий случай запасы питьевой и технической воды!

Новости Днепра про Десятки домов: кому сегодня в Днепре отключили воду

Сегодня, 16 июня, в Днепре десятки домов остались без воды.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Так, в связи с проведением аварийных работ прекращено водоснабжение:

  • ул. Менахем-Мэндл Шнеерсон, 3-11;
  • ул. Херсонская, 46-50;
  • ул. Вознесенская, 50;
  • ул. Украинская (поселок Новоалександровка);
  • ул. Центральная (поселок Новоалександровка);
  • пров. Тихий (поселок Новоалександровка);
  • пров. Кооперативный (поселок Новоалександровка);
  • ул. Национальной Гвардии, 1-19;
  • ул. Нарымская, 80;
  • ул. Гродненская, 22;
  • ул. Рабочая, 146,148;
  • бульв. Славы, 43;
  • ул. Космодромная;
  • ул. Большая Диевская, 22 (5,6 подъезд);
  • пгт Слобожанское.

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Кроме того, для проведения работ на внутридомовых сетях прекращено водоснабжение:

  • ул. Святослава Хороброго, 4. 

Водоснабжение будет восстановлено после завершения работ.

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