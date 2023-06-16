Десятки домов: кому сегодня в Днепре отключили воду

Кроме того, для проведения работ на внутридомовых сетях прекращено водоснабжение:

Так, в связи с проведением аварийных работ прекращено водоснабжение:

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Сегодня, 16 июня, в Днепре десятки домов остались без воды.

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