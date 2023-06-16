На Днепропетровщине отдыхающие спасли утопленника

Вблизи Павлограда отдыхающие откачали мужчину, который едва не утонул.

Об этом сообщила сотрудница одного из подразделений областного центра экстренной медицины Светлана Зайчикова.

На днях к медикам поступил вызов об утопленнике на водоеме Павлоградской тергромады. Отдыхающие рассказали, что один из мужчин пошел купаться, нырнул под воду, но не вернулся на берег.

До приезда медиков отдыхающие вытащили мужчину на берег и начали его реанимировать. Они провели закрытый массаж сердца и искусственную вентиляцию легких. Через несколько минут пострадавший снова начал дышать.

На момент приезда бригады ЭМД состояние больного было тяжелым, но началось восстановление самостоятельного дыхания и сердечной деятельности, — отметили медики.

Фельдшеры продолжили реанимацию пострадавшего. Затем в тяжелом состоянии его госпитализировали в одну из больниц Павлограда. Благодаря неравнодушным отдыхающим мужчина остался в живых.

Медики отмечают, что с наступлением лета стало больше несчастных случаев на водоемах, поэтому они призывают отдыхающих быть осторожными. Напомним, ранее в Каменском в реке утонул мужчина. Его тело было обнаружено на расстоянии 90 метров от берега

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