В Днепре трамвай временно изменит схему движения

В Днепре один из трамваев изменит схему движения.

Как сообщили в департаменте транспорта ДМР, в среду, 24 января, ожидаются изменения в движении трамваев №17.

24 января с 9:30 до 17:00 трамваи №17 от остановки ул. Николая Руденко» в направлении пл. Старомостовой будут следовать через трамвайное депо без заезда до остановки «Электротранспортников».

Изменения связаны с ремонтом пути по ул. Николая Руденко. Учитывайте информацию при планировании поездок.

Напомним, в Днепре до конца 2024 года перекроют проезд на Крутогорном спуске. Это связано с ремонтом ливневой канализации, который начался еще летом 2023 года.

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