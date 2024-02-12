В Днепре теперь можно пожениться в ТРЦ «Караван»: подробности

В Днепре в ТРЦ "Караван" открыли новый ЦНАП "Северный". Он находится на втором этаже торгового центра. Рядом с центром предоставления административных услуг заработал и новый отдел ЗАГСа для регистрации браков.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

В ЦНАПе будут предоставлять около 400 админуслуг. В частности – регистрация прав на недвижимость, приватизация квартир, регистрация места жительства, актов гражданского состояния. Также здесь планируют предоставлять услуги в сфере паспортных отношений и сервисные услуги МВД.

Это третий ЦНАП, заработавший в торговых центрах Днепра. Мы понимаем, что горожанам это удобно. Человек может получить необходимую админуслугу, попить кофе и заодно сходить на шоппинг. Это удобное, открытое помещение, ничем не напоминающее советские здания, где раньше приходилось выстаивать очередь, чтобы получить какую-то справку, – рассказал Александр Санжара, секретарь городского совета.

Отметим, теперь в Днепре работают 4 больших ЦНАПа. Они расположены по адресам:

ул. Марии Кюри, 5, ТРЦ NEO PLAZA;

просп. Слобожанский, 8, «Прозрачный офис»;

просп. Слобожанский, 31Д, ТЦ «Наша правда»;

ул. Нижнеднепровская, 17, ТРЦ «Караван».

Также в городе работают 2 удаленных рабочих места администраторов ЦНАП, которые также оказывают административные услуги горожанам. Найти их можно по адресам: ул. Воскресенская, 9 и ул. Старый Шлях, 5 (мкрн. Таромское).

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