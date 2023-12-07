У Дніпрі одружитися можна в ТРЦ - Днепр Инфо
У Дніпрі одружитися можна в ТРЦ
просмотров
Сегодня 13:47

Дніпряни можуть одружитися в торговельному центрі.

Новости Днепра про У Дніпрі одружитися можна в ТРЦ

Цілком офіційно, з документами та всіма бюрократичними процедурами, можна одружитися в ТЦ.

Мова йде про РАЦС “Правобережний”, який тепер розташований на другому поверсі ТРЦ “NEO PLAZA” на вул. Марії Кюрі, 5. Раніше тут був тільки ЦНАП, але нещодавно переїхав один з офісів РАЦСу.

Кількадесят дніпрян вже встигли одружитися у приміщенні нового РАЦСу.

Новости Днепра про У Дніпрі одружитися можна в ТРЦ

РАЦС надає також інші важливі послуги – тут можна зареєструвати народження дитини або смерті найближчого родича. 

Працівники РАЦСу кажуть, що минуле приміщення було меншим та не було зали урочистої реєстрації. Судячи з фото, тепер тут може поміститися близько 20 гостей. 

Зараз у нас велика простора зала, вона світла, мінімалістична, але з яскравими акцентами, – зазначила Наталя Онбиш, начальниця відділу РАЦС «Правобережний» управління РАЦС департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур ДМР.

Тож якщо плануєте весілля або потрібно зареєструвати новонароджену дитину – можна звернутися до РАЦСу за адресою вулиці Марії Кюрі, 5. Установа розташована на другому поверсі ТЦ. 

Нагадаємо, подати заяву на шлюб можна через Дію. Як це зробити ми розповідали ТУТ. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі одружитися можна в ТРЦУкраїнська

Главные новости Днепра в Telegram
# # # #

Комментарии

Залишити відповідь

Новости по теме

Військові із Дніпра можуть отримати компенсацію на придбання житла: що для цього потрібно
Новини Дніпра
Сегодня 13:43
Військові із Дніпра можуть отримати компенсацію на придбання житла: що для цього потрібно

У державному бюджеті на наступний рік передбачено 5,75 млрд грн,…

У Дніпрі шахраї знову виманюють гроші з волонтерів від імені очільника ОВА
Новини Дніпра
Сегодня 12:50
У Дніпрі шахраї знову виманюють гроші з волонтерів від імені очільника ОВА

Ніколи такого не було, а от знову.

У Дніпрі працівників ТЦК помітили в “тренажерках” (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Сегодня 12:23
У Дніпрі працівників ТЦК помітили в “тренажерках” (ВІДЕО)

Днями в тренажерних та спортивних залах Дніпра помітили представників ТЦК.

В Україні через похолодання виник дефіцит в енергосистемі: чи будуть відключення світла у Дніпрі
Новини Дніпра
Сегодня 11:59
В Україні через похолодання виник дефіцит в енергосистемі: чи будуть відключення світла у Дніпрі

Сьогодні, 7 грудня, через похолодання виник дефіцит в енергосистемі України.