У Дніпрі одружитися можна в ТРЦ

Дніпряни можуть одружитися в торговельному центрі.

Цілком офіційно, з документами та всіма бюрократичними процедурами, можна одружитися в ТЦ.

Мова йде про РАЦС “Правобережний”, який тепер розташований на другому поверсі ТРЦ “NEO PLAZA” на вул. Марії Кюрі, 5. Раніше тут був тільки ЦНАП, але нещодавно переїхав один з офісів РАЦСу.

Кількадесят дніпрян вже встигли одружитися у приміщенні нового РАЦСу.

РАЦС надає також інші важливі послуги – тут можна зареєструвати народження дитини або смерті найближчого родича.

Працівники РАЦСу кажуть, що минуле приміщення було меншим та не було зали урочистої реєстрації. Судячи з фото, тепер тут може поміститися близько 20 гостей.

Зараз у нас велика простора зала, вона світла, мінімалістична, але з яскравими акцентами, – зазначила Наталя Онбиш, начальниця відділу РАЦС «Правобережний» управління РАЦС департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур ДМР.

Тож якщо плануєте весілля або потрібно зареєструвати новонароджену дитину – можна звернутися до РАЦСу за адресою вулиці Марії Кюрі, 5. Установа розташована на другому поверсі ТЦ.

Нагадаємо, подати заяву на шлюб можна через Дію. Як це зробити ми розповідали ТУТ.

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