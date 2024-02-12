У Дніпрі відтепер можна одружитися в ТРЦ «Караван»: подробиці

У Дніпрі в ТРЦ «Караван» відкрили новий ЦНАП «Північний». Він розташований на другому поверсі торгівельного центру. Поруч з центром надання адміністративних послуг запрацював і новий відділ РАЦСу для реєстрації шлюбів.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Зазначається, що у ЦНАПі будуть надавати близько 400 адмінпослуг. Зокрема – реєстрація речових прав на нерухомість, приватизація квартир, реєстрація місця проживання, актів цивільного стану. Також згодом тут планують надавати послуги у сфері паспортних відносин та сервісні послуги МВС.

Це третій ЦНАП, який запрацював в торгівельних центрах Дніпра. Ми розуміємо, що містянам це зручно. Людина може отримати необхідну адмінпослугу, попити кави та заразом сходити на шопінг. Це зручне, відкрите приміщення, котре нічим не нагадує радянські будівлі, в яких раніше доводилось вистоювати чергу, аби отримати якусь довідку, – розповів Олександр Санжара, секретар міської ради.

Зазначимо, відтепер у Дніпрі працюють 4 великих ЦНАПи. Вони розташовані за адресами:

вул. Марії Кюрі, 5, ТРЦ NEO PLAZA;

просп. Слобожанський, 8, «Прозорий офіс»;

просп. Слобожанський, 31Д, ТЦ «Наша правда»;

вул. Нижньодніпровська, 17, ТРЦ «Караван».

Також у місті працюють 2 віддалених робочих місця адміністраторів ЦНАП, які також надають адміністративні послуги містянам. Знайти їх можна за адресами: вул. Воскресенська, 9 та вул. Старий Шлях, 5 (мкрн. Таромське).

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