В Днепре судили фейкового пенсионера, который хотел сэкономить на проезде: как его наказали

Днепрянин изготовил фейковое пенсионное удостоверение, чтобы бесплатно кататься в транспорте.

Об этом говорится в приговоре, опубликованном на сайте Единого реестра судебных решений.

Поймали липового пенсионера в июне прошлого года. Мужчина пытался проехаться в метро, использовав фейковое удостоверение. Однако на станции Покровская его остановил контролер, который усомнился в подлинности документа и вызвал полицию.

Правоохранители выяснили, что нарушитель приклеил свое фото на чужой документ. Тогда удостоверение изъяли, а на мужчину выписали админпротокол.

Недавно прошел суд. Как выяснилось, в июне 2022 года днепрянин приобрел пенсионное удостоверение за 25 гривен. Мужчина договорился о покупке фейкового документа с местным дельцом.

Во время суда днепрянин покаялся и полностью признал свою вину. Правда, нарушителю придется заплатить штраф в размере ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, а именно — 1700 гривен. Кроме того, он должен возместить 1434 гривны за проведение технической экспертизы документов.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре «пачками» изымают поддельные удостоверения.

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