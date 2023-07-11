В Днепре судили фейкового пенсионера, который хотел сэкономить на проезде: как его наказали

Об этом говорится в приговоре, опубликованном на сайте Единого реестра судебных решений.
Поймали липового пенсионера в июне прошлого года. Мужчина пытался проехаться в метро, использовав фейковое удостоверение. Однако на станции Покровская его остановил контролер, который усомнился в подлинности документа и вызвал полицию.
Правоохранители выяснили, что нарушитель приклеил свое фото на чужой документ. Тогда удостоверение изъяли, а на мужчину выписали админпротокол.
Недавно прошел суд. Как выяснилось, в июне 2022 года днепрянин приобрел пенсионное удостоверение за 25 гривен. Мужчина договорился о покупке фейкового документа с местным дельцом.
Во время суда днепрянин покаялся и полностью признал свою вину. Правда, нарушителю придется заплатить штраф в размере ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, а именно — 1700 гривен. Кроме того, он должен возместить 1434 гривны за проведение технической экспертизы документов.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре «пачками» изымают поддельные удостоверения.
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