В Днепре 1-летнего ребенка случайно закрыли в машине

фото условное
На днях на улице Грушевского в Днепре родители нечаянно закрыли ребенка в машине. Об этом случае рассказал Сергей Ковалевский.
1-летнюю девочку посадили в заведенный автомобиль, но дверца случайно закрылась. Ключи остались внутри салона, потому родители не могли самостоятельно открыть машину.
Взволнованная мама вызвала полицию и скорую. Днепряне, ставшие очевидцами этого события, позвонили мастеру, который специализируется на открытии дверей и замках. Через 17 минут ребенка спасли. Девочка была испугана и сильно плакала, но сейчас с ней все хорошо.
В такую жару долго оставаться ребенку в закрытом авто небезопасно. И не только ребенку. Поэтому держите ключи от машины и телефон всегда при себе, – отметил Сергей.
Никто не застрахован от роковых случайностей, но будьте внимательны. Ни в коем случае не оставляйте без присмотра в авто детей или животных.
Автор:
Потери России в войне в Украине на утро вторника, 11…
В Днепре с 1 сентября могут внедрить смешанную форму обучения.
В Днепре на улице Калиновой водитель Audi сбил ребенка на…
Ночью 11 июля оккупанты били из тяжелой артиллерии по Никополю…
Уже с сегодняшнего дня действует запрет на электронные сигареты.
Птенец едва не стал добычей собак.
Потери России в войне в Украине на утро вторника, 11 июля, составили 540 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 235020 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет.
В Днепре с 1 сентября могут внедрить смешанную форму обучения.
В Днепре на улице Калиновой водитель Audi сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.
Ночью 11 июля оккупанты били из тяжелой артиллерии по Никополю и району.
По состоянию на 6:00 утра проблемы с водоснабжением в Днепре отсутствуют. Никаких аварийных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотвода не зафиксировано.
Россияне сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 30 боевых столкновений.
Третьего июля трагически погиб тренер по фехтованию, защитник, младший лейтенант Денис Борейко.
7-летняя Соломия Реут на улицах Днепра играет на сопилке, чтобы собрать деньги на армию. За это она получила награду МВД, сообщают в полиции охраны.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!