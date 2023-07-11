В Днепре 1-летнего ребенка случайно закрыли в машине

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На днях на улице Грушевского в Днепре родители нечаянно закрыли ребенка в машине. Об этом случае рассказал Сергей Ковалевский.

1-летнюю девочку посадили в заведенный автомобиль, но дверца случайно закрылась. Ключи остались внутри салона, потому родители не могли самостоятельно открыть машину.

Взволнованная мама вызвала полицию и скорую. Днепряне, ставшие очевидцами этого события, позвонили мастеру, который специализируется на открытии дверей и замках. Через 17 минут ребенка спасли. Девочка была испугана и сильно плакала, но сейчас с ней все хорошо.

В такую жару долго оставаться ребенку в закрытом авто небезопасно. И не только ребенку. Поэтому держите ключи от машины и телефон всегда при себе, – отметил Сергей.

Никто не застрахован от роковых случайностей, но будьте внимательны. Ни в коем случае не оставляйте без присмотра в авто детей или животных.