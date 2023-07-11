В Днепре с 1 сентября собираются вернуть детей в школы: детали

Об этом говорится в проекте решения, опубликованном на сайте горсовета.
С 1 сентября в Днепре планируют отменить дистанционку, вместо этого внедрят смешанную форму обучения. То есть дети вернутся в школы, но родители смогут выбрать, как именно будет учиться их ребенок. Это касается, прежде всего, тех школьников, кто сейчас находится за границей или сейчас живет в Украине, но не в Днепре.
Также, если родители не готовы отпускать своего ребенка в школу, школьник сможет продолжить дистанционное обучение.
Организовать образовательный процесс в учреждениях общего среднего, специализированного художественного образования (далее – учебные заведения), подчиненных департаменту гуманитарной политики Днепровского городского совета, с 01.09.2023 по смешанной (очной и дистанционной) форме обучения, — говорится в документе.
Открыть свои двери смогут школы, где обустроены укрытия. Таких в Днепре 116 из 154.
Заметим, что это только проект решения и не подписанный мэром. Поэтому его рассмотрят на ближайших сессиях горсовета и примут окончательное решение.
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