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В Днепре с 1 сентября собираются вернуть детей в школы: детали

Сегодня 09:42
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В Днепре с 1 сентября могут внедрить смешанную форму обучения.

Новости Днепра про В Днепре с 1 сентября собираются вернуть детей в школы: детали

Об этом говорится в проекте решения, опубликованном на сайте горсовета.

С 1 сентября в Днепре планируют отменить дистанционку, вместо этого внедрят смешанную форму обучения. То есть дети вернутся в школы, но родители смогут выбрать, как именно будет учиться их ребенок. Это касается, прежде всего, тех школьников, кто сейчас находится за границей или сейчас живет в Украине, но не в Днепре.

Также, если родители не готовы отпускать своего ребенка в школу, школьник сможет продолжить дистанционное обучение.

Организовать образовательный процесс в учреждениях общего среднего, специализированного художественного образования (далее – учебные заведения), подчиненных департаменту гуманитарной политики Днепровского городского совета, с 01.09.2023 по смешанной (очной и дистанционной) форме обучения, — говорится в документе.

Открыть свои двери смогут школы, где обустроены укрытия. Таких в Днепре 116 из 154.

Заметим, что это только проект решения и не подписанный мэром. Поэтому его рассмотрят на ближайших сессиях горсовета и примут окончательное решение.

Новости Днепра про В Днепре с 1 сентября собираются вернуть детей в школы: детали

Напомним, ранее мы уже сообщали о том, что дети смогут вернуться в школы с 1 сентября.

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