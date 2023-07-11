У Дніпрі судили фейкового пенсіонера, який хотів заощадити на проїзді: як його покарали

Про це йдеться у вироці, опублікованому на сайті Єдиного реєстру судових рішень.
Піймали липового пенсіонера у червні минулого року. Чоловік намагався проїхатися в метро, використавши фейкове посвідчення. Проте на станції Покровська його зупинив контролер, який засумнівався у справжності документа та викликав поліцію.
Правоохоронці з’ясували, що порушник приліпив своє фото на чужий документ. Тоді посвідчення вилучили, а на чоловіка виписали адмінпротокол.
Нещодавно відбувся суд. Як з’ясувалося, у червні 2022 року дніпрянин придбав пенсійне посвідчення за 25 гривень. Чоловік домовився про покупку фейкового документа з місцевим ділком.
Під час суду дніпрянин покаявся та повністю визнав свою вину. Щоправда, порушнику доведеться заплатити штраф у розмірі ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а саме – 1700 гривень. Крім цього, він має відшкодувати 1434 гривні за проведення технічної експертизи документів.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі “пачками” вилучають підроблені посвідчення
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