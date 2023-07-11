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  • У Дніпрі судили фейкового пенсіонера, який хотів заощадити на проїзді: як його покарали

У Дніпрі судили фейкового пенсіонера, який хотів заощадити на проїзді: як його покарали

Сьогодні 13:35
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Дніпрянин виготовив фейкове пенсійне посвідчення, щоб безплатно кататися в транспорті.

Новости Днепра про У Дніпрі судили фейкового пенсіонера, який хотів заощадити на проїзді: як його покарали

Про це йдеться у вироці, опублікованому на сайті Єдиного реєстру судових рішень.

Піймали липового пенсіонера у червні минулого року. Чоловік намагався проїхатися в метро, використавши фейкове посвідчення. Проте на станції Покровська його зупинив контролер, який засумнівався у справжності документа та викликав поліцію. 

Правоохоронці з’ясували, що порушник приліпив своє фото на чужий документ. Тоді посвідчення вилучили, а на чоловіка виписали адмінпротокол. 

Нещодавно відбувся суд. Як з’ясувалося, у червні 2022 року дніпрянин придбав пенсійне посвідчення за 25 гривень. Чоловік домовився про покупку фейкового документа з місцевим ділком. 

Під час суду дніпрянин покаявся та повністю визнав свою вину. Щоправда, порушнику доведеться заплатити штраф у розмірі ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а саме – 1700 гривень. Крім цього, він має відшкодувати 1434 гривні за проведення технічної експертизи документів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі “пачками” вилучають підроблені посвідчення

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Новости Днепра про У Дніпрі судили фейкового пенсіонера, який хотів заощадити на проїзді: як його покаралиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі судили фейкового пенсіонера, який хотів заощадити на проїзді: як його покаралиРусский

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