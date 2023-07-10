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  • ФИФА не признала «Днепр-1» правопреемником «Днепра»: некоторые игроки не получат деньги

ФИФА не признала «Днепр-1» правопреемником «Днепра»: некоторые игроки не получат деньги

Сегодня 18:38
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Дисциплинарный комитет ФИФА не признал "Днепр-1" спортивным правопреемником ФК "Днепр".

Новости Днепра про ФИФА не признала «Днепр-1» правопреемником «Днепра»: некоторые игроки не получат деньги

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Напомним, в 2019 году ФК «Днепр» прекратил свое существование. Главной причиной этого его бывший президент Игорь Коломойский назвал «внутреннюю болезнь в клубе». Олигарх отказался финансировать ФК. Тогда некоторые футболисты так и не получили деньги за работу.

В связи с этим бывший игрок «Днепра» Андерсон Пико (Андерсон да Силвейра Рибейро) обратился в ФИФА с просьбой признать «Днепр-1» спортивным правопреемником расформированного клуба. Таким образом спортсмен пытался получить долг, оставшийся перед ним у ФК «Днепр».

Международная федерация футбола отказала в удовлетворении этих требований. В феврале 2021 года аналогичное решение было принято и в отношении подобного заявления футболиста Джабы Канкавы.

Новости Днепра про ФИФА не признала «Днепр-1» правопреемником «Днепра»: некоторые игроки не получат деньги

Отметим, в ноябре 2015 года была создана команда «Днепр-1». 21 июня 2017 года СК «Днепр-1» получил статус профессионального клуба и был принят в состав участников чемпионата Второй лиги ПФЛ сезона 2017-18 годов. По итогам сезона 2018-19 годов «Днепр-1» победил в Первой лиге и завоевал путевку в УПЛ. В сезоне 2022-23 «Днепр-1» впервые в истории завоевал серебряные награды УПЛ!

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Новости Днепра про ФИФА не признала «Днепр-1» правопреемником «Днепра»: некоторые игроки не получат деньгиУкраїнська Новости Днепра про ФИФА не признала «Днепр-1» правопреемником «Днепра»: некоторые игроки не получат деньгиРусский

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