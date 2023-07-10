В Днепре на Татарской мужчина застрелил собаку: что говорят в полиции

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре неизвестный застрелил трех собак: что говорят в полиции.

Как сообщили журналисту dnepr.info, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Сегодня, 10 июля, в Днепре произошел ужасный инцидент.

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