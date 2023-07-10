ФІФА не визнала «Дніпро-1» правонаступником «Дніпра»: деякі гравці не отримають платню

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.
Нагадаємо, 2019 року ФК “Дніпро” припинив своє існування. Головною причиною цього його колишній президент Ігор Коломойський назвав “внутрішню хворобу у клубі”. Олігарх відмовився фінансувати ФК. Тоді деякі футболісти так і не отримали платню за роботу.
У зв’язку з цим колишній гравець “Дніпра” Андерсон Піко (Андерсон да Сілвейра Рібейру ) звернувся до ФІФА з проханням визнати “Дніпро-1” спортивним правонаступником розформованого клубу. У такий спосіб спортсмен намагався отримати борг, що лишився перед ним у ФК “Дніпро”.
Міжнародна федерація футболу відмовила у задоволенні цих вимог. У лютому 2021 року аналогічне рішення було прийняте і щодо схожої заяви футболіста Джаби Канкави.
Зазначимо, у листопаді 2015 року була створена команда «Дніпро-1». 21 червня 2017 року СК «Дніпро-1» отримав статус професійного клубу і був прийнятий до складу учасників чемпіонату Другої ліги ПФЛ сезону 2017-18 років. За підсумками сезону 2018-19 років «Дніпро-1» переміг у Першій лізі і здобув путівку в УПЛ. У сезоні 2022-23 «Дніпро-1» вперше в історії виборов срібні нагороди УПЛ!
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