ФІФА не визнала «Дніпро-1» правонаступником «Дніпра»: деякі гравці не отримають платню

Дисциплінарний комітет ФІФА не визнав «Дніпро-1» спортивним правонаступником ФК «Дніпро».

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Нагадаємо, 2019 року ФК “Дніпро” припинив своє існування. Головною причиною цього його колишній президент Ігор Коломойський назвав “внутрішню хворобу у клубі”. Олігарх відмовився фінансувати ФК. Тоді деякі футболісти так і не отримали платню за роботу.

У зв’язку з цим колишній гравець “Дніпра” Андерсон Піко (Андерсон да Сілвейра Рібейру ) звернувся до ФІФА з проханням визнати “Дніпро-1” спортивним правонаступником розформованого клубу. У такий спосіб спортсмен намагався отримати борг, що лишився перед ним у ФК “Дніпро”.

Міжнародна федерація футболу відмовила у задоволенні цих вимог. У лютому 2021 року аналогічне рішення було прийняте і щодо схожої заяви футболіста Джаби Канкави.

Зазначимо, у листопаді 2015 року була створена команда «Дніпро-1». 21 червня 2017 року СК «Дніпро-1» отримав статус професійного клубу і був прийнятий до складу учасників чемпіонату Другої ліги ПФЛ сезону 2017-18 років. За підсумками сезону 2018-19 років «Дніпро-1» переміг у Першій лізі і здобув путівку в УПЛ. У сезоні 2022-23 «Дніпро-1» вперше в історії виборов срібні нагороди УПЛ!

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