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  • Донором став 4-річний хлопчик: в Україні вперше провели трансплантацію серця 6-річній дитині

Донором став 4-річний хлопчик: в Україні вперше провели трансплантацію серця 6-річній дитині

Сьогодні 15:43
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Операція минула добре.

Новости Днепра про Донором став 4-річний хлопчик: в Україні вперше провели трансплантацію серця 6-річній дитині

В Україні провели першу операцію з трансплантації серця 6-річній дитині. Новий орган отримала дівчинка.

Про це повідомили в Інституті серця МОЗ.

Вперше в Україні. Трансплантація серця 6-річній дитині. Нове сердечко отримала дівчинка 6 років, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що операція минула успішно, а дитина почувається добре.

Новости Днепра про Донором став 4-річний хлопчик: в Україні вперше провели трансплантацію серця 6-річній дитині

Журналістка Віолетта Кіртока у Facebook розповіла деталі цієї операції, зокрема про 4-річного хлопчика, який став донором для дівчинки:

Мама загиблого 4-річного хлопчика дала згоду на пересадку серця хворій дівчинці. І після трансплантації їй дозволили послухати, як воно бʼється в інших грудях. Оце і є для мене – смертю смерть подолав. Якою треба бути сміливою і сильною, аби дати дозвіл на пересадку серця, втрачаючи сина. І дати шанс жити іншій дитині, яка також гине. І врятувати її, – написала Кіртока.

Журналістка додала щемливе фото:

Новости Днепра про Донором став 4-річний хлопчик: в Україні вперше провели трансплантацію серця 6-річній дитині

Згодом у дитячій лікарні “Охматдит” уточнили, що хлопчик був із Рівного, йому діагностували смерть мозку.

Завдяки згоді батьків на посмертну пересадку органів вдалося врятувати життя ще двом дітям, окрім 6-річної дівчинки.

Зокрема, дві нирки пересадили 12-річному хлопчику з окупованої частини Херсонської області, який понад три роки чекав на трансплантацію та жив в “Охматдиті”. Печінку отримав 15-річний хлопчик з Кіровоградщини.

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Новости Днепра про Донором став 4-річний хлопчик: в Україні вперше провели трансплантацію серця 6-річній дитиніУкраїнська Новости Днепра про Донором став 4-річний хлопчик: в Україні вперше провели трансплантацію серця 6-річній дитиніРусский

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