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  • На Дніпропетровщині майже місяць шукають безвісти зниклу 41-річну жінку: потрібна допомога

На Дніпропетровщині майже місяць шукають безвісти зниклу 41-річну жінку: потрібна допомога

Сьогодні 14:51
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Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині майже місяць шукають безвісти зниклу 41-річну жінку: потрібна допомога

У Новомосковському районі майже місяць розшукують безвісти зниклу 41-річну Катерину Самойлову.

14 червня цього року до поліції звернувся чоловік та повідомив, що у квітні його дружина пішла з дому у місті Перещепине Новомосковського району та до сьогодні не повернулася.

Вдома на Катерину чекає дев’ятирічний син Іван, який дуже сумує за мамою.

Поліцейські встановили, що раніше жінка неодноразово уходила з дому, але завжди поверталася. На теперішній час поліція відпрацювала лікарні, реабілітаційні центри та інші можливі місця її перебування. Також встановлено, що жінка може вести бродяжницький спосіб життя.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: на вигляд 40 років, зріст 165-170 см, середньої статури, волосся темно-русяве, очі карі.

Якщо ви бачили жінку або знаєте, де вона може бути, повідомте про це за номерами: 102, (098) 242 58 03, (095) 907 52 03.

Важлива будь-яка інформація!

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині майже місяць шукають безвісти зниклу 41-річну жінку: потрібна допомогаУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині майже місяць шукають безвісти зниклу 41-річну жінку: потрібна допомогаРусский

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