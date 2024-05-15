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У Дніпрі Chevrolet наїхав на пішохода на переході: поліція розшукує свідків

Сьогодні 08:21
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За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Новости Днепра про У Дніпрі Chevrolet наїхав на пішохода на переході: поліція розшукує свідків

Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 грудня 2023 року близько 16:35. Як попередньо встановили слідчі, водій автомобіля Chevrolet Aveo рухався проспектом Науки (раніше – Гагаріна), де здійснив наїзд на пішохода, який перетинав проїзну частину на нерегульованому пішохідному переході.

Внаслідок наїзду пішохід 1959 року народження отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Зараз поліція встановлює свідків наїзду. Тому якщо у вас є якась інформація, зверніться до слідчого за телефоном: (050) 74 14 969.

Новости Днепра про У Дніпрі Chevrolet наїхав на пішохода на переході: поліція розшукує свідків

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Новости Днепра про У Дніпрі Chevrolet наїхав на пішохода на переході: поліція розшукує свідківУкраїнська

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