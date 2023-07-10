У Дніпрі на три дні оголосили попередження про небезпечне метеорологічне явище: подробиці

Будьте обережні!

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології оголосили на три дні попередження про небезпечне метеорологічне явище.

Так, з 10 до 12 липня на території Дніпропетровської області збережеться висока (IV класу), місцями надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.

Прогнозується:

10 липня: мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 13-18°С, вдень 22-27°С. По м. Дніпро температура повітря вночі 14-16°С, вдень 24-26°С.

мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 13-18°С, вдень 22-27°С. По м. Дніпро температура повітря вночі 14-16°С, вдень 24-26°С. 11 липня: мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, можлива гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 13-18°С, вдень 21-26°С.

мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, можлива гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 13-18°С, вдень 21-26°С. 12 липня: мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 13-18°С, вдень 22-27°С.

Будь ласка, будьте обережні з вогнем, не паліть сміття та сухостій!

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