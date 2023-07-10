У Дніпрі в Тунельній балці тече “нафтовий” струмок (ФОТО)

Тунельна балка – одне із популярних місць для прогулянок дніпрян, адже з урочища відкривається чарівний краєвид на частину Дніпра.

Сюди часто навідуються містяни, щоб відпочити та просто помилуватися природою.

Але нещодавно у цій балці місцеві мешканці помітили дивний “нафтовий” струмок.

Фото опублікували місцеві Telegram-канали.

Вода у струмочку – чорна, наче нафта. Раніше такого не було.

До того ж у воді багато сміття – пляшки, гілки тощо.

Містяни відзначають, що у Дніпрі з’явилося своє “Макіївське джерельце”.

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