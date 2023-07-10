В Днепре в Тоннельной балке течет «нефтяной» ручеек (ФОТО)

Тоннельная балка – одно из популярных мест для прогулок днепрян, ведь с урочища открывается волшебный вид на часть Днепра.

Сюда часто наведываются горожане, чтобы отдохнуть и просто полюбоваться природой.

Но недавно в этой балке местные жители заметили странный «нефтяной» ручеек.

Фото опубликовали местные Telegram-каналы.

Вода в ручейке – черная, как нефть. Раньше такого не было.

К тому же в воде много мусора – бутылки, ветки и т.п.

Горожане отмечают, что в Днепре появился свой «Макеевский родничок».

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