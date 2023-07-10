У Дніпрі пішов з життя відомий лікар-хірург, який врятував тисячі життів - Днепр Инфо
У Дніпрі пішов з життя відомий лікар-хірург, який врятував тисячі життів
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Сегодня 11:51

На 74-році життя помер відомий дніпровський хірург Валентин Гетман.

Новости Днепра про У Дніпрі пішов з життя відомий лікар-хірург, який врятував тисячі життів

Про сумну звістку повідомили на сторінці дніпровського медзакладу. 

Валентин Васильович помер 7 липня. Йому було 74 роки. Останні роки він був завідувачем відділення хірургії геріатричного профілю клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. 

Пацієнти згадують його як справжнього професіонала, який допоміг їм у складні часи їхнього життя. За словами колег, медична спільнота міста та області втратила людину прекрасної душі, відкритого і доброго серця, та фахового хірурга. 
 
Валентин Васильович Гетман почав свою кар’єру в 1977 році, коли став хірургом лікарні швидкої допомоги. У 80-х був очільником відділення хірургії міської лікарні. 
 
Був хірургом-універсалом. Займався лікуванням вентральних гриж, проводив унікальні операції з онкологічних захворювань на шлунку та кишківнику. Став першим хірургом у лікарні, який з 2002 року впровадив лапароскопічні методи у лікуванні багатьох захворювань.
 
За свою кар’єру провів понад 360 тисяч операцій. 
 
Попрощалися з Валентином Васильовичем 9 липня. 
 
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Новости Днепра про У Дніпрі пішов з життя відомий лікар-хірург, який врятував тисячі життівУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі пішов з життя відомий лікар-хірург, який врятував тисячі життівРусский

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