У Дніпрі пішов з життя відомий лікар-хірург, який врятував тисячі життів

На 74-році життя помер відомий дніпровський хірург Валентин Гетман.

Про сумну звістку повідомили на сторінці дніпровського медзакладу.

Валентин Васильович помер 7 липня. Йому було 74 роки. Останні роки він був завідувачем відділення хірургії геріатричного профілю клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

Пацієнти згадують його як справжнього професіонала, який допоміг їм у складні часи їхнього життя. За словами колег, медична спільнота міста та області втратила людину прекрасної душі, відкритого і доброго серця, та фахового хірурга.

Валентин Васильович Гетман почав свою кар’єру в 1977 році, коли став хірургом лікарні швидкої допомоги. У 80-х був очільником відділення хірургії міської лікарні.

Був хірургом-універсалом. Займався лікуванням вентральних гриж, проводив унікальні операції з онкологічних захворювань на шлунку та кишківнику. Став першим хірургом у лікарні, який з 2002 року впровадив лапароскопічні методи у лікуванні багатьох захворювань.

За свою кар’єру провів понад 360 тисяч операцій.

Попрощалися з Валентином Васильовичем 9 липня. Читайте також:

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