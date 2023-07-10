У Дніпрі пішов з життя відомий лікар-хірург, який врятував тисячі життів
просмотров
Сегодня 11:51
На 74-році життя помер відомий дніпровський хірург Валентин Гетман.
Про сумну звістку повідомили на сторінці дніпровського медзакладу.
Валентин Васильович помер 7 липня. Йому було 74 роки. Останні роки він був завідувачем відділення хірургії геріатричного профілю клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.
Пацієнти згадують його як справжнього професіонала, який допоміг їм у складні часи їхнього життя. За словами колег, медична спільнота міста та області втратила людину прекрасної душі, відкритого і доброго серця, та фахового хірурга.
Валентин Васильович Гетман почав свою кар’єру в 1977 році, коли став хірургом лікарні швидкої допомоги. У 80-х був очільником відділення хірургії міської лікарні.
Був хірургом-універсалом. Займався лікуванням вентральних гриж, проводив унікальні операції з онкологічних захворювань на шлунку та кишківнику. Став першим хірургом у лікарні, який з 2002 року впровадив лапароскопічні методи у лікуванні багатьох захворювань.