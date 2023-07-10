У Дніпрі на Робочій через 8 місяців демонтували другу радянську зірку: що буде замість неї

Нагадаємо, у листопаді 2022 зняли першу радянську зірку, замість якої встановили тризуб.
Цими вихідними у Дніпрі прибрали радянську зірку, яка височіла на шпилі будинку, що на вулиці Робочій. Минулого року ця споруда постраждала від ракетних ударів, тому разом з демонтажем тоталітарного символу, також відреставрують фасад будинку.
Зокрема, планують замінити вікна в нежитловій частині башти та відновити елементи ліпнини. Для цього їх армують спеціальною сіткою, а потім заштукатурять та підготують до фарбування. Ці роботи планують завершили за місяць.
Що ж стосується радянської зірки, то її спиляли, а на цьому місті хочуть встановити тризуб. Проте його ще мають вилити на заводі, тож побачити державний символ на шпилі можна буде лише за місяць, коли завершать будівельні роботи.
Нагадаємо, у листопаді 2022 зняли першу радянську зірку, замість якої встановили тризуб.
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