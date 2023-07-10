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  • У Дніпрі на Робочій через 8 місяців демонтували другу радянську зірку: що буде замість неї

У Дніпрі на Робочій через 8 місяців демонтували другу радянську зірку: що буде замість неї

Сьогодні 10:19
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У Дніпрі через 8 місяців зняли радянську зірку зі шпиля будинку на вулиці Робочій.

Новости Днепра про У Дніпрі на Робочій через 8 місяців демонтували другу радянську зірку: що буде замість неї

Цими вихідними у Дніпрі прибрали радянську зірку, яка височіла на шпилі будинку, що на вулиці Робочій. Минулого року ця споруда постраждала від ракетних ударів, тому разом з демонтажем тоталітарного символу, також відреставрують фасад будинку. 

Зокрема, планують замінити вікна в нежитловій частині башти та відновити елементи ліпнини. Для цього їх армують спеціальною сіткою, а потім заштукатурять та підготують до фарбування. Ці роботи планують завершили за місяць.

Що ж стосується радянської зірки, то її спиляли, а на цьому місті хочуть встановити тризуб. Проте його ще мають вилити на заводі, тож побачити державний символ на шпилі можна буде лише за місяць, коли завершать будівельні роботи. 

Нагадаємо, у листопаді 2022 зняли першу радянську зірку, замість якої встановили тризуб. 

Новости Днепра про У Дніпрі на Робочій через 8 місяців демонтували другу радянську зірку: що буде замість неї

Новости Днепра про У Дніпрі на Робочій через 8 місяців демонтували другу радянську зірку: що буде замість неї

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Новости Днепра про У Дніпрі на Робочій через 8 місяців демонтували другу радянську зірку: що буде замість неїУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Робочій через 8 місяців демонтували другу радянську зірку: що буде замість неїРусский

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