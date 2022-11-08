Замість зірки – український тризуб: у Дніпрі на Робочій декомунізують знаменитий шпиль

У Дніпрі активно триває декомунізація міського простору, зокрема, змінюють назви вулиць, які пов'язані з "совком", прибирають радянську символіку.

Так, на Робочій на одному із будинків уже багато років височіє шпиль у вигляді радянської зірки. Як повідомили на ФБ-сторінці “Простір самоврядування департаменту з питань самоорганізації населення”, дуже скоро цю зірку замінять на український тризуб.

Також зазначається, що цей будинок постраждав під час одного із ракетних ударів по Дніпру, тому фахівці оновлять і його фасад.

Саме такі символи залишив після себе “совок” на фасаді і шпилі одного з багатоквартирних будинків у нашому місті, саме тому найближчим часом ми плануємо відновити фасад і встановити новий український тризуб, – йдеться у повідомленні.

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