Замість зірки – український тризуб: у Дніпрі на Робочій декомунізують знаменитий шпиль

Так, на Робочій на одному із будинків уже багато років височіє шпиль у вигляді радянської зірки. Як повідомили на ФБ-сторінці “Простір самоврядування департаменту з питань самоорганізації населення”, дуже скоро цю зірку замінять на український тризуб.
Також зазначається, що цей будинок постраждав під час одного із ракетних ударів по Дніпру, тому фахівці оновлять і його фасад.
Саме такі символи залишив після себе “совок” на фасаді і шпилі одного з багатоквартирних будинків у нашому місті, саме тому найближчим часом ми плануємо відновити фасад і встановити новий український тризуб, – йдеться у повідомленні.
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