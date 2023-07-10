Військовий з Дніпропетровської області загинув у бою

В бою з окупантами під Кремінною загинув мешканець села Мар'янське Дніпропетровської області Сергій Недря.

Про це повідомляє Зеленодольська міська територіальна громада.

Сергій Недря добровільно став до лав українського війська ще у перший день повномасштабного російського вторгнення, 24 лютого 2022 року. 3 липня 2023 року боєць загинув у бою з окупантами під Кремінною Луганської області.

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