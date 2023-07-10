В Днепре ушел из жизни известный врач-хирург, спасший тысячи жизней

На 74-летию жизни скончался известный днепровский хирург Валентин Гетман.

О печальном известии сообщили на странице днепровского медучреждения.

Валентин Васильевич скончался 7 июля. Ему было 74 года. В последние годы он был заведующим отделением хирургии гериатрического профиля клинической больницы скорой медицинской помощи.

Пациенты вспоминают его как настоящего профессионала, который помог им в сложный период их жизни. По словам коллег, медицинское сообщество города и области потеряло человека прекрасной души, открытого и доброго сердца и профессионального хирурга.

Валентин Гетман начал свою карьеру в 1977 году, когда стал хирургом больницы скорой помощи. В 80-х был главой отделения хирургии городской больницы.

Был хирургом-универсалом. Занимался лечением вентральных грыж, проводил уникальные операции по онкологическим заболеваниям желудка и кишечника. Стал первым хирургом в больнице, который уже с 2002 года внедрил лапароскопические методы в лечении многих заболеваний.

За свою карьеру провел более 360 тысяч операций.

Простились с Валентином Васильевичем 9 июля.

Українська Русский

Автор: