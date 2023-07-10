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У Дніпрі з 11 по 21 липня відключатимуть газ: усі адреси

Сьогодні 09:31
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Шукайте свою адресу та готуйтеся.

Новости Днепра про У Дніпрі з 11 по 21 липня відключатимуть газ: усі адреси

До кінця липня в Дніпрі заплановано ще декілька відключень газу. Причина – планові ремонтні роботи. 

Зауважимо, що газ в домівки обіцяють дати відразу після закінчення робіт. Зверніть увагу! Мешканці будинків, де запланували ремонтні роботи, мають забезпечити доступ до газифікованих помешкань. 

З 11 по 21 число в Дніпрі відключатимуть газ за такими адресами: 

11.07.2023 року

  • пр. Богдана Хмельницького, 126, 126/а, 128, 130, 132, 132/а, 134, 136, 138, 140/г

12.07.2023 року

  • вул. Кобзарська, 12-14, 16-19
  • пр. Свободи, 227, 229, 231, 233, 237, 239, 247, 249, 261, 275/б
  • вул. Чукотська, 1, 3, 12, 13

18.07.2023 року

  • вул. Інженерна, 7а

19.07.2023 року

  • вул. Електрична, 30

20.07.2023 року

  • пр. Лесі Українки, 10, 12, 14

21.07.2023 року

  • пр. Лесі Українки, 18, 20, 22, 24
  • вул. Надії Алексєєнко, 15
  • смт. Слобожанське

Після 21 числа відключень у Дніпрі не заплановано. Натомість мешканцям Дніпровського району ще двічі вимкнуть газ через планові роботи.

Підгородне

20.07.2023 року

  • вул. І. Франка, 1, 1а, 5, 9, 15, 19, 25, 27, 29, 33, 33а, 37, 37б, 41, 42, 46а, 52, 54, 55, 65, 69

с. Сурсько-Литовське

28.07.2023 року

  • вул. Нова, 2-7, 9

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