У Дніпрі з 11 по 21 липня відключатимуть газ: усі адреси

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До кінця липня в Дніпрі заплановано ще декілька відключень газу. Причина – планові ремонтні роботи.

Зауважимо, що газ в домівки обіцяють дати відразу після закінчення робіт. Зверніть увагу! Мешканці будинків, де запланували ремонтні роботи, мають забезпечити доступ до газифікованих помешкань.

З 11 по 21 число в Дніпрі відключатимуть газ за такими адресами:

11.07.2023 року

пр. Богдана Хмельницького, 126, 126/а, 128, 130, 132, 132/а, 134, 136, 138, 140/г

12.07.2023 року

вул. Кобзарська, 12-14, 16-19

пр. Свободи, 227, 229, 231, 233, 237, 239, 247, 249, 261, 275/б

вул. Чукотська, 1, 3, 12, 13

18.07.2023 року

вул. Інженерна, 7а

19.07.2023 року

вул. Електрична, 30

20.07.2023 року

пр. Лесі Українки, 10, 12, 14

21.07.2023 року

пр. Лесі Українки, 18, 20, 22, 24

вул. Надії Алексєєнко, 15

смт. Слобожанське

Після 21 числа відключень у Дніпрі не заплановано. Натомість мешканцям Дніпровського району ще двічі вимкнуть газ через планові роботи.

Підгородне

20.07.2023 року

вул. І. Франка, 1, 1а, 5, 9, 15, 19, 25, 27, 29, 33, 33а, 37, 37б, 41, 42, 46а, 52, 54, 55, 65, 69

с. Сурсько-Литовське

28.07.2023 року

вул. Нова, 2-7, 9

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