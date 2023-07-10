У Дніпрі з 11 по 21 липня відключатимуть газ: усі адреси

До кінця липня в Дніпрі заплановано ще декілька відключень газу. Причина – планові ремонтні роботи.
Зауважимо, що газ в домівки обіцяють дати відразу після закінчення робіт. Зверніть увагу! Мешканці будинків, де запланували ремонтні роботи, мають забезпечити доступ до газифікованих помешкань.
З 11 по 21 число в Дніпрі відключатимуть газ за такими адресами:
11.07.2023 року
12.07.2023 року
18.07.2023 року
19.07.2023 року
20.07.2023 року
21.07.2023 року
Після 21 числа відключень у Дніпрі не заплановано. Натомість мешканцям Дніпровського району ще двічі вимкнуть газ через планові роботи.
20.07.2023 року
28.07.2023 року
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