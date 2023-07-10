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У Дніпрі 10 липня деякі трамваї та тролейбуси змінили маршрут

Сьогодні 09:30
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Сьогодні, 10 липня у Дніпрі трамвайний маршрут №15 не курсуватиме. У зв’язку з перекриттям руху автомобільного транспорту на перехресті просп. Івана Мазепи та вул. Київська у напрямку просп. Нігояна, також внесено зміни в роботу деяких автобусних маршрутів.

Новости Днепра про У Дніпрі 10 липня деякі трамваї та тролейбуси змінили маршрут

А саме:

– № 146-Б здійснюватиме об’їзд за схемою: просп. Івана Мазепи – вул. Київська – вул. Західна – вул. Карла Роде – просп. Металургів;

– №157-А здійснюватиме об’їзд за схемою: просп. Івана Мазепи – вул. Київська – вул. Західна – вул. Карла Роде – просп. Металургів – просп. Івана Мазепи;

– № 156, № 156-А, № 90 здійснюватимуть об’їзд за схемою: вул. Київська – вул. Західна – вул. Карла Роде – просп. Металургів – просп. Івана Мазепи;

– № 75-К здійснюватиме об’їзд за схемою: Криворізьке шосе – вул. Криворізька – просп. Металургів – просп. Івана Мазепи.

Зміни пов’язані з ремонтом трамвайного переїзду на перехресті вул. Київської та вул. Мерзленка.

Також трамваї №18, №19 та тролейбуси №20 закінчать свою роботу раніше. Останні відправлення з кінцевих зупинок.

Трамвай №18:

– від ДЕВЗу о 20:21;

– від ж/м Лівобережний-3 о 21:00.

Трамвай №19:

– від пл. Старомостова о 19:56;

– від ж/м Лівобережний-3 о 20:52.

Тролейбус №20:

– від вул. Європейської о 20:20;

– від ж/м Лівобережний-3 о 20:59

Зміни пов’язані з ремонтом трамвайної колії на перехресті просп. Миру з вул. Миколи Міхновського.

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