У Дніпрі 10 липня деякі трамваї та тролейбуси змінили маршрут

А саме:
– № 146-Б здійснюватиме об’їзд за схемою: просп. Івана Мазепи – вул. Київська – вул. Західна – вул. Карла Роде – просп. Металургів;
– №157-А здійснюватиме об’їзд за схемою: просп. Івана Мазепи – вул. Київська – вул. Західна – вул. Карла Роде – просп. Металургів – просп. Івана Мазепи;
– № 156, № 156-А, № 90 здійснюватимуть об’їзд за схемою: вул. Київська – вул. Західна – вул. Карла Роде – просп. Металургів – просп. Івана Мазепи;
– № 75-К здійснюватиме об’їзд за схемою: Криворізьке шосе – вул. Криворізька – просп. Металургів – просп. Івана Мазепи.
Зміни пов’язані з ремонтом трамвайного переїзду на перехресті вул. Київської та вул. Мерзленка.
Також трамваї №18, №19 та тролейбуси №20 закінчать свою роботу раніше. Останні відправлення з кінцевих зупинок.
Трамвай №18:
– від ДЕВЗу о 20:21;
– від ж/м Лівобережний-3 о 21:00.
Трамвай №19:
– від пл. Старомостова о 19:56;
– від ж/м Лівобережний-3 о 20:52.
Тролейбус №20:
– від вул. Європейської о 20:20;
– від ж/м Лівобережний-3 о 20:59
Зміни пов’язані з ремонтом трамвайної колії на перехресті просп. Миру з вул. Миколи Міхновського.
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