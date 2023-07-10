У Дніпрі на проспекті Гагаріна зібрався кілометровий затор: водії об’їжджають тротуаром

У понеділок, 10 липня, на проспекті Гагаріна утворився кілометровий затор.

Судячи з відео, які публікують в телеграм-каналах, ускладнення руху спостерігається у напрямку до ТЦ Neo Plaza. Інша сторона проспекту вільна. Затор тягнеться від ДНУ до кінцевої зупинки першого трамвая.

Причина – ремонтні роботи. Водії, які не хочуть чекати в заторі, об’їжджають через тротуар.

Дніпряни публікують фото-докази, де видно, що автомобіль заїхав на тротуар, та ймовірно рухається у напрямку вулиці Лазаряна.

Враховуйте цю інформацію під час планування маршруту містом.

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