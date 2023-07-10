У Дніпрі на проспекті Гагаріна зібрався кілометровий затор: водії об’їжджають тротуаром
У Дніпрі на проспекті Гагаріна зібрався кілометровий затор: водії об’їжджають тротуаром
Сьогодні 12:12
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У понеділок, 10 липня, на проспекті Гагаріна утворився кілометровий затор.
Судячи з відео, які публікують в телеграм-каналах, ускладнення руху спостерігається у напрямку до ТЦ Neo Plaza. Інша сторона проспекту вільна. Затор тягнеться від ДНУ до кінцевої зупинки першого трамвая.
Причина – ремонтні роботи. Водії, які не хочуть чекати в заторі, об’їжджають через тротуар.
Дніпряни публікують фото-докази, де видно, що автомобіль заїхав на тротуар, та ймовірно рухається у напрямку вулиці Лазаряна.
Враховуйте цю інформацію під час планування маршруту містом.
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