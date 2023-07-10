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  • У Дніпрі на Вітчизняній величезне дерево впало на проїжджу частину (ФОТО)

У Дніпрі на Вітчизняній величезне дерево впало на проїжджу частину (ФОТО)

Сьогодні 10:48
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У Дніпрі вчора, 9 липня, бушувала негода.

Новости Днепра про У Дніпрі на Вітчизняній величезне дерево впало на проїжджу частину (ФОТО)

Через це на вулиці Вітчизняній величезне дерево впало на проїжджу частину.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 16:52.

Рятувальники оперативно прибули на місце. Там вони за допомогою бензопили розпилили стовбур поваленого дерева та прибрали його на узбіччя дороги.

На щастя, ніхто не постраждав.

До робіт залучили 3 рятувальників та 1 одиницю техніки.

Новости Днепра про У Дніпрі на Вітчизняній величезне дерево впало на проїжджу частину (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі на Вітчизняній величезне дерево впало на проїжджу частину (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на вулиці Електричній автівка врізалася в дерево (ФОТО).

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Новости Днепра про У Дніпрі на Вітчизняній величезне дерево впало на проїжджу частину (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі на Вітчизняній величезне дерево впало на проїжджу частину (ФОТО)Русский

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