У Дніпрі на Вітчизняній величезне дерево впало на проїжджу частину (ФОТО)

Через це на вулиці Вітчизняній величезне дерево впало на проїжджу частину.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 16:52.
Рятувальники оперативно прибули на місце. Там вони за допомогою бензопили розпилили стовбур поваленого дерева та прибрали його на узбіччя дороги.
На щастя, ніхто не постраждав.
До робіт залучили 3 рятувальників та 1 одиницю техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на вулиці Електричній автівка врізалася в дерево (ФОТО).
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