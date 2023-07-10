На Днепропетровщине почти месяц ищут без вести пропавшую 41-летнюю женщину: нужна помощь

Нужна ваша помощь!

В Новомосковском районе почти месяц разыскивают без вести пропавшую 41-летнюю Екатерину Самойлову.

14 июня этого года в полицию обратился мужчина и сообщил, что в апреле его жена ушла из дома в городе Перещепино Новомосковского района и до сих пор не вернулась.

Дома Екатерину ждет девятилетний сын Иван, который очень скучает по маме.

Полицейские установили, что раньше женщина неоднократно уходила из дома, но всегда возвращалась. В настоящее время полиция отработала больницы, реабилитационные центры и другие возможные места ее пребывания. Также установлено, что женщина может вести бродяжнический образ жизни.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: на вид 40 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Если вы видели женщину или знаете, где она может быть, сообщите об этом по номерам: 102, (098) 242 58 03, (095) 907 52 03.

Важна любая информация!

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