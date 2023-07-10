Донором стал 4-летний мальчик: в Украине впервые провели трансплантацию сердца 6-летнему ребенку

Операция прошла успешно.

В Украине провели первую операцию по трансплантации сердца 6-летнему ребенку. Новый орган получила девочка.

Об этом сообщили в Институте сердца Минздрава.

Впервые в Украине. Трансплантация сердца 6-летнему ребенку. Новое сердечко получила девочка 6 лет, – говорится в сообщении.

Отмечается, что операция прошла успешно, а ребенок чувствует себя хорошо.

Журналистка Виолетта Киртока в Facebook рассказала детали этой операции, в частности, о 4-летнем мальчике, который стал донором для девочки:

Мама погибшего 4-летнего мальчика дала согласие на пересадку сердца больной девочке. И после трансплантации ей разрешили послушать, как оно бьется в другой груди. Вот и есть для меня — смертью смерть преодолел. Какой надо быть смелой и сильной, чтобы дать разрешение на пересадку сердца, теряя сына. И дать шанс жить другому ребенку, который также погибает. И спасти его, — написала Киртока.

Журналистка добавила фото:

Позже в детской больнице «Охматдет» уточнили, что мальчик был из Ровно, ему диагностировали смерть мозга.

Благодаря согласию родителей на посмертную пересадку органов удалось спасти жизнь еще двум детям, кроме 6-летней девочки.

В частности, две почки пересадили 12-летнему мальчику из оккупированной части Херсонской области, который более трех лет ждал трансплантации и жил в «Охматдете». Печень получил 15-летний мальчик из Кировоградской области.

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